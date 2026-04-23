Arezzo, 23 aprile 2026 – Look da passerella e una serata all’insegna dello stile: con l’arrivo al cinema de “ Il Diavolo Veste Prada 2 ”, UCI Cinemas Arezzo trasforma la visione del film in una vera e propria esperienza fashion da condividere. Il sequel dell’iconico cult torna sul grande schermo con tutto il suo universo fatto di glamour, ambizione e ironia, rendendolo l’occasione ideale per una serata tra amiche all’insegna della moda e del divertimento. Un appuntamento perfetto per chi ama lo stile, le storie iconiche e, naturalmente, lo shopping. Per celebrare l’uscita del film, UCI Cinemas Arezzo lancia una serie di promozioni esclusive pensate per rendere ancora più speciale l’esperienza in sala.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Il Diavolo Veste Prada 2”, Uci Cinemas Arezzo trasforma la visione del film in una vera e propria esperienza fashion

IL DIAVOLO VESTE PRADA 2 | Il nuovo trailer del film | HOT CORN

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Visto in anteprima. È sorprendentemente delizioso e altre centinaia di aggettivi positivi. Ha ragione Meryl Streep: va al di là di ogni aspettativa. Mi aspetto numeri da record #ildiavolovesteprada2 x.com