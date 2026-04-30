Quella raccontata ne Il Diavolo veste Prada, per lo meno nel primo capitolo, è una storia vera e veri sono anche i suoi personaggi. È risaputo che Miranda Priestly rappresenta Anna Wintour e che la rivista Runway sia, in realtà, Vogue. L’assistente Andrea, cui da il volto Anne Hathaway è l’alter ego di Lauren Wisberger, autrice del libro da cui è stato tratto il film. Misteriosa è rimasta, almeno fino ad oggi, l’identità della vera Emily che, a pochi giorni dall’arrivo nelle sale de Il Diavolo veste Prada 2, si è pubblicamente svelata. Si tratta della nota stylist Leslie Fremar. Chi è Leslie Fremar, la ragazza che ispirò Emily. “Lei sono io, io sono Emily.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Il Diavolo veste Prada, la vera Emily esce allo scoperto: chi è e cosa fa oggi

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