il diavolo veste prada 2 visite guidate sul set di villa arconati

Sono iniziate le visite guidate sul set di Villa Arconati, utilizzata come location per le riprese di uno dei film più attesi di quest’anno. Le visite offrono un’occasione di vedere da vicino i luoghi utilizzati per le scene del sequel di un film molto noto. Le visite sono organizzate in modo da permettere ai partecipanti di esplorare gli ambienti scelti per le riprese e di conoscere alcuni dettagli sul dietro le quinte del film.

Visite guidate esclusive su uno dei set del film più atteso e amato dell'anno, "Il diavolo veste Prada 2": dal 4 all'8 maggio Fondazione Augusto Rancilio apre le porte di Villa Arconati a Castellazzo di Bollate e accompagna i visitatori nelle sale e negli ambienti che sono stati set cinematografici nel corso delle riprese. La piccola Versailles alle porte di Milano è stata infatti una delle location per alcune delle scene del sequel del film diretto da David Frankel, ambientato tra Stati Uniti, lago di Como e Milano. Prima i trailer internazionali ora il film che è nelle sale da mercoledì 29 aprile hanno 'svelato' alcuni tra i suoi ambienti...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Il Diavolo veste Prada 2: finalmente il primo teaser!

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