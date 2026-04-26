Il Diavolo riveste pure Villa Arconati

Villa Arconati, dimora storica situata a Bollate, è stata scelta come location per alcune scene del sequel di un noto film di Hollywood. La villa, che da tempo ospita eventi culturali e rappresentazioni di prestigio, è stata protagonista di riprese che hanno coinvolto attori e troupe internazionali. La struttura, nota per il suo stile e la storia, si trova in una zona definita di nicchia e rappresenta un esempio di patrimonio architettonico italiano.

Dimora storica “di nicchia“ da quando Galeazzo Arconati la volle come luogo di prestigio, cultura e potere, Villa Arconati di Bollate è una delle location dove sono state girate alcune scene di “ Il diavolo veste Prada 2 “. La trama del film è ancora top secret, ma dai trailer pubblicati nelle ultime settimane – tra i più visti negli ultimi 15 anni, 181,5 milioni di visualizzazioni nelle prime 24 ore - si intravedono alcuni degli ambienti più iconici scelti per il sequel diretto da David Frankel: la Corte nobile con l’elegante colonnato in granito, lo Scalone d’onore con la copia del Laocoonte dei Musei Vaticani e la spettacolare Sala di Fetonte a fare da sfondo alle scene con Meryl Streep, Anne Hathaway, Stanley Tucci e la new entry del cast Simone Ashley, nuova assistente di Miranda.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il Diavolo (ri)veste pure Villa Arconati Il Diavolo veste Prada 2 Notizie correlate Bollate, Meryl Streep in Villa Arconati nel trial per “Il diavolo veste Prada 2”Un nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei… Monopattini elettrici: dal 16 maggio... Tutte le location italiane de Il Diavolo Veste Prada 2: da Villa Arconati (la “piccola Versailles”) al Lago di Como e la suite da 8 mila euro a notte di Meryl StreepC’è una data cerchiata in rosso sui calendari degli appassionati di moda e cinema: il 29 aprile. Contenuti di approfondimento Si parla di: Il Diavolo (ri)veste pure Villa Arconati. Il Diavolo (ri)veste pure Villa ArconatiDimora storica di nicchia da quando Galeazzo Arconati la volle come luogo di prestigio, cultura e potere, Villa ... ilgiorno.it Villa Arconati, a due passi da Milano una delle location più esclusive de Il Diavolo veste Prada 2A pochi chilometri da Milano c’è una villa storica dove l’arte e la bellezza portano il visitatore in un contesto fuori dal tempo che ha attirato l’attenzione dei creatori de Il Diavolo veste Prada 2 ... today.it