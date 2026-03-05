Il diavolo veste Prada e l’impatto sulla cultura pop

Venti anni fa, il film “Il diavolo veste Prada” veniva presentato al pubblico, tratto dal romanzo di Lauren Weisberger. La pellicola racconta le vicende di una giovane assistente che lavora per una potente direttrice di una rivista di moda. Il film ha avuto un impatto duraturo sulla cultura pop, influenzando rappresentazioni del mondo della moda e delle ambizioni lavorative.

Tratto dall'omonimo romanzo di Lauren Weisberger Il diavolo veste Prada esordiva vent'anni fa e in pochi immaginavano che sarebbe diventato uno dei film più iconici sul mondo del lavoro, della moda e delle ambizioni personali. In vista del sequel in uscita nelle sale cinematografiche il 1° maggio 2026, ripercorriamo il grande successo del film. Oltre i risultati ottenuti al botteghino, l'impronta duratura è quella lasciata sulla cultura popolare e sul modo in cui il cinema racconta il lavoro e il potere anche a distanza di anni. "Il diavolo veste Prada", dietro il glamour: il racconto del potere. La trama segue Andrea Sachs ( Anne Hathaway ), giovane giornalista che ottiene un lavoro come assistente della potente Miranda Priestly ( Meryl Streep ), direttrice della rivista Runway.

