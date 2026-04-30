Il sequel di un film molto popolare ha registrato un incasso record nel primo giorno di programmazione. La cifra raggiunta supera di gran lunga quella di altri titoli simili, attirando l'attenzione di pubblico e addetti ai lavori. L'uscita del film ha suscitato grande interesse, confermando la forte domanda tra gli spettatori. I numeri confermano la ripresa del settore cinematografico dopo un periodo di calo.

Il ritorno di un cult non passa mai inosservato, ma questa volta si è andati ben oltre le aspettative. A distanza di anni, Il Diavolo veste Prada torna al cinema con un sequel che ha subito fatto tremare il botteghino. Il pubblico ha risposto in massa già dal primo giorno, trasformando l’uscita del film in un vero e proprio evento e segnando numeri che difficilmente passano inosservati. Il Diavolo veste Prada 2 è già il film dei record: ecco l’incasso del primo giorno. Il debutto di Il Diavolo veste Prada 2 è stato a dir poco clamoroso: in appena 24 ore ha registrato oltre 341 mila spettatori, per un incasso totale di 2.707.615 euro. Un risultato che lo rende non solo il titolo più visto della giornata, ma anche il miglior esordio cinematografico italiano di questo 2026.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Il Diavolo veste Prada 2, sapete quanto ha incassato in un solo giorno? Cifra sconvolgente, mai così alta!

Il cast de Il Diavolo Veste Prada 2 ha incantato tutti sul red carpet dell'anteprima mondiale.

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