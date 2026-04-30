Il film sequel, Il Diavolo Veste Prada 2, nel primo giorno di programmazione ha totalizzato 2.707.615 euro al botteghino, con 341.356 presenze, risultando di gran lunga il titolo più visto della giornata. Ma forse, questo scenario ce lo aspettavamo tutti! Incassi da record. Esordio boom nelle sale italiane per Il Diavolo Veste Prada 2, che nel primo giorno di programmazione ha totalizzato 2.707.615 euro al botteghino, con 341.356 presenze, risultando di gran lunga il titolo più visto della giornata di mercoledì. Per rendere l’idea, al secondo posto negli incassi di ieri si è piazzato ‘Michael’ con 582.408 euro e 82.032 presenze (portando a 8.741.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘Il Diavolo Veste Prada 2’ domina il botteghino con 2 mln di euro in un solo giorno

IL DIAVOLO VESTE PRADA 2 | Il trailer | HOT CORN

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Con 2.707.615 euro e 341.356 presenze nel primo giorno di programmazione, Il Diavolo Veste Prada 2 diventa il miglior esordio del 2026 e si piazza all’11esimo posto tra i migliori debutti di sempre in Italia. x.com