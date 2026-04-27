La rivista Runway de ' Il diavolo veste Prada' diventa realtà | ecco dove ritirarla a Milano gratis

La rivista Runway, resa celebre dal film ‘Il diavolo veste Prada’, è ora disponibile in edicola a Milano. L'iniziativa coincide con l'uscita del secondo capitolo della saga cinematografica, prevista per il 29 aprile, a vent’anni dal primo film. La rivista può essere ritirata gratuitamente presso alcuni punti vendita della città. La pubblicazione si inserisce nel contesto dell’attesa per il nuovo film e dell’attenzione sul mondo della moda.

Runway arriva in edicola. La rivista protagonista del cult cinematografico ‘Il diavolo veste Prada’ diventa realtà in occasione dell'arrivo nelle sale dell'attesissimo secondo episodio del film, in uscita il 29 aprile a distanza di 20 anni dal primo. E a distribuirlo sarà un'edicola allestita per.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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