Il sequel di un film cult ambientato nel mondo della moda è arrivato nelle sale, ma con alcune modifiche rispetto alla versione originale. Tra queste, la sparizione di un attore dal montaggio finale, che ha commentato con ironia le sue scene tagliate, scherzando sul fatto di essere stato troppo sexy. La protagonista, interpretata da Anne Hathaway, e Ricamora hanno condiviso alcuni aneddoti divertenti sul dietro le quinte delle riprese.

Il sequel del cult fashion arriva nei cinema con qualche. taglio. Conrad Ricamora sparisce dalla versione finale del film, ma la prende con filosofia svelando retroscena esilaranti del suo set con Anne Hathaway. Il mondo del glamour non guarda in faccia a nessuno, figuriamoci una sala montaggio: mentre l'hype per Il diavolo veste Prada 2 sale, spunta un retroscena interessante: diversi ruoli sono stati tagliati in fase di post-produzione, tra questi, quello di Conrad Ricamora, che avrebbe dovuto interpretare il coinquilino di Andy, ovvero la nostra Anne Hathaway. Il mistero della camera da letto: perché Andy non può avere un coinquilino Nonostante il taglio netto, Conrad Ricamora ha parlato dell'esperienza come di "una delle migliori della mia vita", postando scatti rubati tra un ciak e l'altro che lo ritraggono in totale sintonia .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Il diavolo veste Prada 2, Anne Hathaway e Conrad Ricamora scherzano sul ruolo tagliato: "Ero troppo sexy"

IL DIAVOLO VESTE PRADA 2 | Trailer Ufficiale | Italiano

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