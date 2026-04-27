L'attrice ha scaldato il red carpet con un nuovo look, attirando l'attenzione di tutti. Questa volta, però, non si tratta di una partecipazione legata a un film precedente, ma di una presentazione collegata a un progetto diverso. La scelta del vestito e il modo in cui si è mostrata hanno catturato l'interesse dei presenti, segnando un cambio rispetto alle apparizioni passate. La scena si è concentrata su questa trasformazione, senza riferimenti a lavori precedenti.

Per il ritorno nell’ecosistema Runway, Hathaway sta giocando la carta del glamour assoluto: abiti scolpiti, colori pieni, silhouette da manuale del fashion system. In pratica, tutto quello che ti aspetti da chi sta ufficialmente tornando nell’orbita di Miranda Priestly. Poi però arriva Mother Mary e il mood cambia come se qualcuno avesse abbassato le luci in sala senza preavviso. Qui Anne interpreta una pop star in crisi, impegnata a ricucire il rapporto con la sua ex costumista e migliore amica, interpretata da Michaela Coel, alla vigilia di un comeback che non promette esattamente leggerezza. Il film viene descritto come un melodramma psicologico con venature quasi soprannaturali, sospeso tra backstage musicale, ghost story e relazione tossica tra due donne geniali che si conoscono troppo bene.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Anne Hathaway, nuovo look da applauso sul red carpet. Ma - sorpresa - questa volta non è per Il diavolo veste Prada

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