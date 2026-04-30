Il diavolo traveste Prada Nell’ex regno di Miranda ora sfilano crisi e like

L’industria della moda si trova oggi al centro di un mondo in rapido cambiamento, dove le passerelle tradizionali sono state sostituite da crisi economiche e tendenze sociali legate ai social media. Le aziende del settore affrontano sfide legate alla sostenibilità e alla pressione di ottenere consensi online, mentre le case di moda storiche si confrontano con nuovi modelli di business. La trasformazione riguarda anche il modo di comunicare e presentare le collezioni, più influenzato da ciò che piace sui social che dai canoni estetici classici.

Com’era quella massima sulla vita che imita l’arte e viceversa? Qui non solo non imita più l’arte, ma le impone il calendario delle uscite, le chiude contratti di collaborazione, infonde la logica della sponsorizzazione, piazza Starbucks nella tazzina, Coca Cola sui tavolini, i brand di fast fashion Old Navy e Target nel guardaroba e la casa editrice Condé Nast come cornice, mentre si osa una seriosità per giurare che si tratti ancora di cinema. Il diavolo veste Prada 2, diretto sempre da David Frankel, scritto da Aline Brosh McKenna e prodotto da Wendy Finerman, arriva vent’anni dopo senza la leggerezza della commedia, ma con la gravità di un autoritratto photoshoppato.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il diavolo (tra)veste Prada. Nell’ex regno di Miranda ora sfilano crisi e “like“

IL DIAVOLO VESTE PRADA 2 | Trailer finale | IT

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Una clip da Il Diavolo Veste Prada 2 - facebook.com facebook

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