Il diavolo veste Prada 2 | il secondo trailer racconta nuovi equilibri di potere tra Miranda e Andy E mostra le new entry del sequel

È stato diffuso il secondo trailer di Il diavolo veste Prada 2, che mostra i nuovi equilibri di potere tra Miranda e Andy e introduce alcune new entry nel cast. Tra le protagoniste c’è anche Simone Ashley, attrice nota per il ruolo in Bridgerton. Il video rivela alcune delle scene inedite e delle dinamiche che caratterizzeranno il sequel.

Arriva il secondo trailer di Il diavolo veste Prada 2, e finalmente regala ai fan qualche anticipazione sulle novità del film, prima tra tutte la presenza di Simone Ashley, attrice diventata famosa grazie alla serie Bridgerton. Il trailer è stato diffuso in occasione dell’apertura delle prevendite dei biglietti del film negli Stati Uniti, e catapulta il pubblico nella redazione di Runway: seduti al tavolo di una sala riunioni ci sono Meryl Streep nei panni della temutissima direttrice Miranda Priestley, Anne Hathaway in quelli della sua ex assistente Andy Sachs e Stanley Tucci, che interpreta lo stylist della rivista Nigel Kipling. Il diavolo veste Prada 2: il nuovo trailer del film. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Il diavolo veste Prada 2: il secondo trailer racconta nuovi equilibri di potere tra Miranda e Andy. E mostra le new entry del sequel Articoli correlati Leggi anche: Il Diavolo veste Prada 2, nel trailer Miranda finge di non riconoscere Andy Leggi anche: Il diavolo veste Prada 2: perché nel nuovo trailer Miranda non riconosce Andy Altri aggiornamenti su Il diavolo veste Prada 2 il secondo... Temi più discussi: Il diavolo veste Prada 2 , nel nuovo teaser Miranda ci regala una nuova battuta memorabile; Svelato il nuovo trailer de Il Diavolo veste Prada 2: ecco cosa rimane del primo film cult - Il video; Il Diavolo Veste Prada 2, Un Nuovo Trailer Ufficiale annuncia l'apertura delle prevendite dei biglietti - HD - Film (2026); Tutti pazzi per il nuovo uovo dedicato a Il Diavolo veste Prada 2: dove trovarlo, cosa contiene e quanto costa?. Il diavolo veste Prada 2 , nel nuovo teaser Miranda ci regala una nuova battuta memorabileTra le novità più attese c’è l’arrivo nel cast di Simone Ashley, diventata celebre grazie alla serie Bridgerton, che nelle prime immagini sembra già destinata a incrociare (e forse contrastare) la leg ... vanityfair.it Il Diavolo Veste Prada 2: Miranda Priestly torna al cinema, aperte le prevenditeAperte le prevendite de Il Diavolo Veste Prada 2: tutto sul sequel con Meryl Streep e Anne Hathaway in arrivo al cinema. vgmag.it Il Diavolo Veste Prada 2 arriva al cinema dal 29 Aprile. Acquista ora i tuoi biglietti: https://www.thedevilwearsprada.it/ - facebook.com facebook Il Diavolo Veste Prada 2 arriva dal 29 aprile nel tuo UCI Cinemas. 29 aprile: acquistando il biglietto online ricevi la tote bag esclusiva. Dal 30 aprile al 3 maggio: comprando il biglietto online ottieni un segnalibro sorpresa. ucicinemas.it/film/il-diavol… x.com