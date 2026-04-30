Emanuele Fiano, esponente politico e presidente di Sinistra per Israele, ha definito come un crimine chi spara. La sua dichiarazione arriva dopo un episodio di violenza che ha coinvolto armi da fuoco. Fiano ha espresso una condanna totale e senza riserve nei confronti di chi utilizza la violenza armata. La sua posizione si inserisce in un contesto di crescente tensione tra le parti coinvolte.

Emanuele Fiano, presidente di Sinistra per Israele, ex deputato del Pd, lei ha detto che "chi spara è un criminale". Che effetto le ha fatto sentire che il giovane – fermato con l’accusa di aver colpito con una pistola ad aria compressa due militanti dell’Anpi il 25 Aprile –, ha detto di appartenere alla Brigata Ebraica? "Sono molto colpito e amareggiato. Non sarei rimasto più contento se avessi scoperto che non era un ragazzo della comunità ebraica, ma che sia iscritto alla comunità è un aggravante, anche se dobbiamo capire bene come stanno le cose. Lui dichiara di appartenere alla Brigata Ebraica, ma i rappresentanti della comunità ebraica di Milano sostengono che non esiste l’associazione della Brigata Ebraica a Roma".🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il dem Emanuele Fiano: "La nostra condanna è totale e senza sconti"

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Panoramica sull’argomento

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Chi oggi a Milano ha gridato "siete saponette mancate" a Emanuele Fiano, figlio di un testimone della Shoah, ha insozzato il 25 aprile. Né più né meno del criminale che a Roma ha sparato colpi di pistola contro due manifestanti dell'Anpi @Anpinazionale x.com