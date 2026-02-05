I Giovani dem insultano Fiano | C' è un partito che si occupa di voi?

Da ilgiornale.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I Giovani democratici di Bergamo fanno discutere con una battuta che fa discutere. Sul loro profilo social, hanno scritto: «Meglio maiale che sionista», una frase che ha scatenato molte polemiche. La frase, definita una citazione, ha sollevato interrogativi sull’antisemitismo e sui limiti dell’ironia politica. La reazione non si è fatta attendere, e ora si parla di come le parole possano facilmente ferire o alimentare tensioni.

Ora diranno che era una battuta. Anzi, una citazione. «Meglio maiale che sionista», questo hanno scritto i Giovani democratici di Bergamo, contribuendo così - oguno fa quel che può - alla discussione sull’antisemitismo. «Nessuno ci può zittire». Questo il loro messaggio, affidato a un post con varie sgrammaticature: «La commissione costituzionale (così la chiamano, ndr) ha approvato un ddl in cui è adottata la definizione di antisemitismo dell’Ihra». E la definizione, in effetti, indica, tra gli esempi di antisemitismo anche la negazione del diritto all’autodeterminazione del popolo ebraico - il diritto all’esistenza di Israele - o dipingere Israele come Stato razzista o nazista. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

i giovani dem insultano fiano c 232 un partito che si occupa di voi

© Ilgiornale.it - I Giovani dem insultano Fiano: "C'è un partito che si occupa di voi?"

Approfondimenti su Giovani democratici Bergamo

I Giovani Dem all'attacco di Fiano: “Sinistra per Israele non siamo noi”. Il Pd si spacca ed Elly resta in silenzio

Il Dem Emanuele Fiano di nuovo nel mirino dei Pro Pal: la contestazione dei giovani del Pd alla serata su Gaza a Bergamo

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Giovani democratici Bergamo

I giovani dem e il modello Flotilla. Divisi tra pro Pal e poltronistiSe dissenti sei un islamofobo. Se ti allinei fai carriera. Nei Giovani Democratici, il pluralismo è diventato una colpa e la fedeltà una virtù. Un'enclave pro Pal, una comunità militante ... ilgiornale.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.