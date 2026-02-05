I Giovani dem insultano Fiano | C' è un partito che si occupa di voi?

I Giovani democratici di Bergamo fanno discutere con una battuta che fa discutere. Sul loro profilo social, hanno scritto: «Meglio maiale che sionista», una frase che ha scatenato molte polemiche. La frase, definita una citazione, ha sollevato interrogativi sull’antisemitismo e sui limiti dell’ironia politica. La reazione non si è fatta attendere, e ora si parla di come le parole possano facilmente ferire o alimentare tensioni.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.