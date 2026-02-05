I Giovani dem insultano Fiano | C' è un partito che si occupa di voi?
I Giovani democratici di Bergamo fanno discutere con una battuta che fa discutere. Sul loro profilo social, hanno scritto: «Meglio maiale che sionista», una frase che ha scatenato molte polemiche. La frase, definita una citazione, ha sollevato interrogativi sull’antisemitismo e sui limiti dell’ironia politica. La reazione non si è fatta attendere, e ora si parla di come le parole possano facilmente ferire o alimentare tensioni.
Ora diranno che era una battuta. Anzi, una citazione. «Meglio maiale che sionista», questo hanno scritto i Giovani democratici di Bergamo, contribuendo così - oguno fa quel che può - alla discussione sull'antisemitismo. «Nessuno ci può zittire». Questo il loro messaggio, affidato a un post con varie sgrammaticature: «La commissione costituzionale (così la chiamano, ndr) ha approvato un ddl in cui è adottata la definizione di antisemitismo dell'Ihra». E la definizione, in effetti, indica, tra gli esempi di antisemitismo anche la negazione del diritto all'autodeterminazione del popolo ebraico - il diritto all'esistenza di Israele - o dipingere Israele come Stato razzista o nazista.
I Giovani Dem all'attacco di Fiano: “Sinistra per Israele non siamo noi”. Il Pd si spacca ed Elly resta in silenzio
Il Dem Emanuele Fiano di nuovo nel mirino dei Pro Pal: la contestazione dei giovani del Pd alla serata su Gaza a Bergamo
I giovani dem e il modello Flotilla. Divisi tra pro Pal e poltronistiSe dissenti sei un islamofobo. Se ti allinei fai carriera. Nei Giovani Democratici, il pluralismo è diventato una colpa e la fedeltà una virtù. Un'enclave pro Pal, una comunità militante ... ilgiornale.it
Solidarietà a @giorgiogori. Giovani ma delinquenti #antisemiti lo insultano inneggiando a spari, violenza. Delirio, vergogna. Nell'anniversario dell'omicidio di #GuidoRossa, operaio comunista ucciso dalle #BR per aver denunciato i terroristi. Si vergognino, qu x.com
Alcuni adulti insultano il giovane arbitro, pubbliche scuse dalla società di Bomporto Atletic River Il ragazzo, 17 anni, era alla sua prima esperienza in campo. Daniele Denti, responsabile del settore giovanile: «Abbiamo esagerato con le parole. Così ho fatto di t facebook
