Emanuele Fiano | Non ho lasciato il Pd ma la scelta sul gemellaggio con Tel Aviv è una ferita

Emanuele Fiano ha precisato di non aver lasciato il Partito Democratico, contrariamente a quanto riportato da alcuni media, ma ha espresso il suo disaccordo con la decisione adottata dal partito a livello locale. La scelta di chiedere la sospensione del gemellaggio con una città israeliana è stata definita da Fiano come una ferita personale, senza ulteriori dettagli sulle conseguenze o sui motivi che hanno portato a questa posizione.