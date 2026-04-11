Emanuele Fiano | Non ho lasciato il Pd ma la scelta sul gemellaggio con Tel Aviv è una ferita
Emanuele Fiano ha precisato di non aver lasciato il Partito Democratico, contrariamente a quanto riportato da alcuni media, ma ha espresso il suo disaccordo con la decisione adottata dal partito a livello locale. La scelta di chiedere la sospensione del gemellaggio con una città israeliana è stata definita da Fiano come una ferita personale, senza ulteriori dettagli sulle conseguenze o sui motivi che hanno portato a questa posizione.
"Io non ho lasciato oggi il Partito Democratico, come alcuni organi di informazione radiotelevisiva hanno annunciato, ma ho invece dichiarato che la scelta del Partito Democratico di Milano di chiedere al Consiglio comunale la sospensione del gemellaggio con la città di Tel Aviv rappresenta, a. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Gemellaggio con Tel Aviv, il Pd chiede di nuovo lo stop. E Fiano minaccia l'addio. Poi ci ripensa: "Ma è una ferita"Il Pd di Milano chiede nuovamente di sospendere il gemellaggio con Tel Aviv, e l'esponente dem Emanuele Fiano minaccia l'addio dal partito.
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Temi più discussi: Pd chiede stop gemellaggio Milano-Tel Aviv. Fiano: 'Difficile restare'; Il dem Emanuele Fiano verso l'addio al Pd: Impossibile rimanere in un partito in cui si sceglie di cancellare il gemellaggio con Tel Aviv; Emanuele Fiano vicino alla rottura col Pd: Difficile se non impossibile rimanere in un Partito così; Emanuele Fiano verso l’addio al Partito Democratico, il no al gemellaggio con Tel Aviv apre la frattura.
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Emanuele Fiano verso l'addio al Pd: "Impossibile rimanere in un partito così" x.com