A Crema, nel Cremonese, si indaga sull’omicidio di Hamza Salama, ritenuto pianificato secondo la difesa della famiglia. L’avvocato Mario Tacchinardi ha affermato che l’omicidio sarebbe stato ideato, senza fornire dettagli sulle motivazioni o sugli eventuali sospettati. La polizia sta continuando le indagini per chiarire i motivi e ricostruire l’accaduto.

Crema (Cremona) – L’omicidio di Hamza Salama è stato pianificato. Ne è convinto l’avvocato Mario Tacchinardi, che patrocina la famiglia della vittima. Intanto lunedì sarà effettuato un accertamento irripetibile sui cellulari sequestrati ai tre nuovi indagati, entrati nell’inchiesta oltre al diciassettenne che materialmente ha ucciso Hamza, oggi diventato maggiorenne. “Spero vivamente che siano stati sequestrati tutti i cellulari in uso agli indagati, che sono i due che hanno assaltato Hamza nel parco e una ragazza che ha avuto una parte nella vicenda, perché sappiamo che ciascuno di loro ne ha in uso almeno due”. Quindi nell’omicidio entrano in gioco anche altre persone, come del resto era logico sentendo quanto aveva riferito il padre di Hamza, Aymal.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il delitto di Crema: “Pensavano che Hamza fosse un informatore della Polizia”

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