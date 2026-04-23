Una tragedia si è consumata a Catanzaro, dove una donna e i suoi figli sono deceduti in circostanze ancora da chiarire. Secondo quanto riferito dagli agenti intervenuti sul posto, al momento dell’arrivo pensavano che il più piccolo fosse un bambolotto. Le forze dell’ordine hanno trovato un rosario tra i pochi oggetti lasciati sulla scena, mentre sono ancora in corso le indagini per accertare le cause di questa doppia perdita.

Proseguono le indagini per fare luce sulla tragedia avvenuta a Catanzaro, dove Anna Democrito, madre 46enne, si è lanciata dal terzo piano della propria abitazione portando con sé i tre figli piccoli. Due di loro, quello che aveva 4 anni e quello che aveva 4 mesi, sono morti, mentre la sorellina di 6 anni si trova ricoverata in condizioni gravissime. Gli agenti e gli operatori che sono intervenuti sul posto dell’evento drammatico hanno parlato di una scena agghiacciante. Catanzaro, Anna Democrito morta coi figli: il racconto degli agenti Le rivelazioni dei vicini di casa e la ferita all'orecchio La bimba di 6 anni trasferita al Gaslini:...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Anna Democrito morta coi figli a Catanzaro, agenti sotto choc: "Pensavano che il più piccolo fosse bambolotto"

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Sono critiche ma stabilizzate le condizioni della bambina di 6 anni gettata nel vuoto dal terzo piano di uno stabile di Catanzaro dalla madre 46enne, Anna Democrito, insieme ai fratellini di 4 anni e di 4 mesi morti insieme alla donna che si è gettata a sua volta. - facebook.com facebook

Anna Democrito si è tolta la vita a #Catanzaro lanciandosi dal balcone con i tre figli nella notte. Due bambini sono morti subito, la maggiore è ricoverata in condizioni critiche. Chiedete aiuto. Chiedete aiuto. Chiedete aiuto. Qualsiasi cosa stiate attraversando, c x.com