E se il gel agli elettroliti fosse l' evoluzione che stavi aspettando della tua crema viso?
Il gel agli elettroliti sta rivoluzionando le creme viso, secondo alcuni esperti, perché promette di idratare in modo più rapido e duraturo. Questa novità nasce dalla volontà di offrire un prodotto che penetra più facilmente nella pelle, grazie alla sua formula a base di sali minerali. Molti utenti l’hanno già provato, notando una sensazione di freschezza immediata e un aspetto più tonico dopo poche applicazioni.
Elettroliti è la parola chiave di uno dei lanci beauty più rilevanti di questo inizio 2026, che abbiamo seguito con molta attenzione. Soprattutto perché affronta un tema che nella skincare è stato troppo spesso semplificato. Aquasource+ Electrolyte Dewy Gel 100H di Biotherm mette al centro gli elettroliti e lo fa in modo diretto, senza giri inutili. La promessa è quella che fin dalle prime applicazioni la pelle risponda in maniera diversa, più pronta, più elastica, come se avesse finalmente accesso a una forma di idratazione più evoluta.
Questa crema viso all'acido ialuronico ha un plus che potrebbe davvero rivoluzionare la tua skincare
Una nuova crema viso all’acido ialuronico sta attirando l’attenzione.
La crema viso coreana più venduta che regala un viso scolpito all’istante: effetto botox in 5 minuti
Scopri la crema viso coreana più venduta, nota per il suo effetto lifting immediato.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
