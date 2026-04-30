Il delitto di Comunanza | Paradisi ammazzato la moglie aggredita | ergastolo a Funari

Il processo riguardante l'omicidio avvenuto a Comunanza si è concluso con la condanna all’ergastolo di un uomo, ritenuto responsabile di aver ucciso un’altra persona e di aver aggredito la moglie durante lo stesso episodio. L’episodio si è verificato il 23 dicembre 2024, e le autorità hanno stabilito che l’azione fosse stata pianificata in anticipo. La sentenza si basa su elementi che dimostrano la premeditazione dell’atto.

"Claudio Funari merita l’ergastolo perché l’aggressione omicida avvenuta il 23 dicembre del 2024 a Comunanza è stata premeditata". Questa la conclusione della requisitoria che il procuratore capo di Ascoli Umberto Monti ha pronunciato ieri davanti alla Corte d’Assise di Macerata chiedendo la massima pena, con l’aggiunta dell’isolamento diurno per due mesi, a carico del 43enne imputato dell’omicidio di Renzo Paradisi del tentato omicidio della moglie Maria Antonietta Giacomozzi. Il magistrato non ha ritenuto l’imputato meritevole di alcuna attenuante, circostanza che farebbe diminuire la pena a 30 anni di carcere. Per l’accusa Funari è da...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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