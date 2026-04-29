In un caso di omicidio avvenuto a Comunanza, il pubblico ministero ha richiesto la condanna all'ergastolo per Claudio Funari. L'accusa si basa su elementi presentati durante il processo, legati alla morte di Renzo Paradisi. La richiesta di condanna è stata avanzata nel corso delle udienze, mentre il processo prosegue con le testimonianze e gli approfondimenti della procura.

? Cosa sapere Il procuratore Monti chiede l'ergastolo per Claudio Funari per l'omicidio di Renzo Paradisi a Comunanza.. L'udienza della Corte d'Assise di Macerata si concluderà con la sentenza il 27 maggio.. Il procuratore capo di Ascoli Piceno, Umberto Monti, ha richiesto l’ergastolo con due mesi di isolamento diurno per Claudio Funari, imputato nel processo per l’omicidio di Renzo Paradisi e il tentato omicidio della moglie, avvenuti a Comunanza lo scorso 23 dicembre. Il tragico episodio che ha colpito la tranquilla realtà di Comunanza si è consumato nella notte di dicembre. Secondo quanto ricostruito dall’accusa, l’aggressione non si è limitata all’uccisione del settantacinquenne, ma ha coinvolto violentemente anche Maria Antonietta Giacomozzi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Delitto a Comunanza: l’accusa chiede l’ergastolo per Funari

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