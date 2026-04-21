La Roma ha attivato la clausola per Victor Munoz, giocatore dell’Osasuna, in seguito a un’offerta valutata intorno ai 40 milioni di euro. La società giallorossa ha deciso di accelerare le trattative per portare l’esterno spagnolo in Italia, ritenendolo un elemento chiave per rafforzare la rosa. La trattativa si svolge con il coinvolgimento diretto delle parti interessate, senza ulteriori dettagli pubblici sui passaggi successivi.

La Roma accelera per Victor Munoz, individuando nell’esterno dell’ Osasuna il profilo ideale per la ricostruzione tecnica del club. Secondo quanto riportato dall’emittente spagnola El Chiringuito, la società giallorossa sarebbe pronta a esercitare la clausola rescissoria di 40 milioni di euro per assicurarsi il talento classe 2003, protagonista di una stagione da 6 gol e 5 assist in 33 presenze complessive tra Liga e Copa del Rey. L’operazione presenta una struttura finanziaria complessa che coinvolge il Real Madrid. Il club di Florentino Perez, che ha ceduto il calciatore all’Osasuna dopo la trafila nel settore giovanile, detiene infatti il diritto al 50% sulla futura rivendita.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Munoz, assalto da 40 milioni: attivata la clausola per l’ala dell’Osasuna

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