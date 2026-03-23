Il cuore oltre l’ostacolo – Rinascere con lo sport di Federico Biffignandi la presentazione alla Biblioteca dello Sport Nerio Marabini

Venti interviste a 20 atleti paralimpici italiani che raccontano cosa sia (davvero) la disabilità e cosa significhi essere atleti paralimpici. “Il cuore oltre l’ostacolo – Rinascere con lo sport” è un libro scritto dal giornalista bergamasco, classe ’89, Federico Biffignandi, edito da Bolis Edizioni. Un’opera particolare per come è stata strutturata: contiene 20 interviste, botta-risposta, a 20 atleti paralimpici italiani. L’obiettivo è quello di entrare il più possibile nel cuore di persone che da un evento di rottura, come la disabilità, hanno saputo estrarre non solo il succo della vita, ma anche una realizzazione di sé attraverso lo sport di massimo livello. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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