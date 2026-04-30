Il corso gratuito per futuri imprenditori | la Camera di Commercio lancia Destinazione impresa

Nuovi strumenti per chi vuole mettersi in proprio o ha appena avviato un'attività nelle province di Novara, Vercelli, Biella e Verbania. La Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte ha infatti lanciato "Destinazione impresa", un percorso di formazione e accompagnamento gratuito rivolto.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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