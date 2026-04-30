Il Corriere della Sera ha smentito quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport riguardo a Bisseck, specificando che non ci sono registrazioni audio né elementi coinvolti in un’indagine in corso. L’editore di entrambi i giornali è lo stesso, Urbano Cairo, ma le notizie pubblicate differiscono rispetto alla situazione del calciatore. La Procura sta conducendo un’inchiesta, ma al momento non sono stati resi noti dettagli aggiuntivi.

L’editore è lo stesso, Urbano Cairo, ma le notizie no. Questa inchiesta della Procura della Repubblica di Milano sugli arbitri e le presunte designazioni pilotate per favorire alcuni club (fin qui si parla di arbitri graditi e sgraditi all’Inter) è manna per chi ama osservare i movimenti dei giornali. Oggi balza all’occhio la distanza tra i due giornali che hanno come editore Urbano Cairo. Ed emerge che la Gazzetta non sa quel che scrive il Corriere della Sera. Mentre il Corsera scrive in modo molto chiaro che il presunto rigore non assegnato in Inter-Roma (fallo su Bisseck) non è nell’inchiesta e che non c’è alcun audio sottratto o manomesso né tantomeno la celebre frase “fatti fatti tuoi” dal Var all’assistente al Var, la Gazzetta invece fa finta di nulla e scrive che il pm Ascione potrebbe aver trovato audio e video di quella partita.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Corsera smentisce la Gazzetta su Bisseck (non c’è audio, né è nell’inchiesta)

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