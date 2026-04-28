I retroscena sul mistero dell’audio sparito del fallo su Bisseck costato lo scudetto all’Inter

Durante una partita di calcio, un episodio chiave ha attirato l’attenzione: un audio relativo a un fallo su un giocatore è scomparso dai registri ufficiali. In quel momento, un ufficiale di gara ha rivolto a un collega un breve commento, invitandolo a non interferire con la decisione dell’arbitro. Questo episodio ha sollevato dubbi sulla gestione del VAR e sulle decisioni prese durante l’incontro decisivo per lo scudetto.

“Fatti i fatti tuoi” sibilato al collega in sala Var per evitare di intervenire per mandare l’arbitro a rivedere l’azione di un possibile calcio di rigore in favore dell’Inter. Il motivo? “Su indicazione del supervisore Gervasoni”. La rivelazione contenuta in un articolo de La Repubblica riapre il caso dell’audio prima sparito e poi pubblicato relativo al fallo di N’Dicka su Bisseck non sanzionato nelle battute finali di Inter-Roma della scorsa stagione. Episodio delicatissimo e che la classifica del campionato avrebbe reso decisivo, avendo vinto lo scudetto il Napoli per un solo punto. Episodio evocato anche dal presidente dell’Inter, Beppe...🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - I retroscena sul mistero dell’audio “sparito” del fallo su Bisseck costato lo scudetto all’Inter Notizie correlate Leggi anche: Gianluca Rocchi, l'audio sparito sul fallo su Bisseck in Inter-Roma: "Fatti i fatti tuoi" Caso Rocchi, tutto nasce dal rigore su Bisseck costato lo scudetto all'InterGianluca Rocchi, designatore arbitrale, ha ricevuto un avviso di garanzia dalla Procura di Milano nell’ambito di un’indagine per frode sportiva... Tutti gli aggiornamenti I retroscena sul mistero dell’audio sparito del fallo su Bisseck costato lo scudetto all’InterUno degli episodi più discussi dello scorso campionato, protagoniste Inter e Roma, citato da uno dei testimoni ascoltati dalla Procura di Milano e nell'esposto dell'ex assistente Rocca. Ecco la ricost ... panorama.it La testimonianza sull’episodio di Bisseck in Inter-Roma, il VAR: Fatti i fatti tuoi. Audio sparitoSecondo un testimone l'assistente VAR di Inter-Roma disse al VAR: Fatti i fatti tuoi nel momento di rivedere il contatto tra Bisseck e N'Dicka ... fanpage.it