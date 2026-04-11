Stefano Boeri, noto architetto e urbanista, si trova coinvolto nell'inchiesta Equalize a causa di audio e messaggi manipolati che circolano online. L’uomo ha dichiarato di aver provato paura ascoltando la propria voce contraffatta, che viene attribuita a un episodio di falsificazione digitale. Tra le vittime emerse ci sono anche altre personalità pubbliche, tra cui una giornalista e diversi individui senza legami noti.

Stefano Boeri è una delle ultime vittime emerse dal caso Equalize, assieme a Selvaggia Lucarelli e tanti altri. L’architetto e urbanista, presidente della Triennale di Milano, ha saputo ieri il nome di chi avrebbe commissionato l’intrusione nel suo cellulare, manipolandone i dati. Si tratterebbe, secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, di Carlo Cominardi, ex gestore dell’Old Fashion, discoteca che tre anni fa era ospitata nell’edificio del museo milanese. Nell’inchiesta sono emersi audio di Boeri contraffatti. «Conversazioni mai fatte». «Ho percepito una una grande violenza, perché non solo ero stato hackerato, ma c’era un contenuto mai espresso: una cosa inimmaginabile. 🔗 Leggi su Open.online

L’allarme di Manuel Agnelli: «L’AI toglierà di mezzo gli artisti, ho sentito pezzi con la mia voce e ho avuto paura». L’intervistaDall’incontro tra Manuel Agnelli, il collettivo di GERMI – LdC e SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori – prende vita Suoni dal futuro, un...

Inchiesta Beic Milano, Stefano Boeri e Cino Zucchi a processo: turbativa d’asta e false dichiarazioni su conflitto d’interessiIl caso riguarda il concorso internazionale per la realizzazione della nuova Biblioteca europea di informazione e cultura, la cui costruzione è...

Temi più discussi: Stefano Boeri ha disegnato una porta della speranza per il carcere di Brescia; Stefano Boeri e gli audio e messaggi manipolati nell'inchiesta Equalize: Ascoltando la mia voce contraffatta ho avuto paura; A Brescia una soglia tra carcere e città firmata da Stefano Boeri Architetti; Ex caserma di Voghera, polo per i giovani firmato dall’archistar Boeri.

Crozza ‘bastona’ Stefano Boeri. Boeri lo invita a piantare gli alberiCrozza ironizza sui viaggi dell’architetto e Boeri lancia la sfida: Chiediamo alle compagnie aeree di piantare alberi per compensare le emissioni prodotte Maurizio Crozza nel suo programma ‘Fratelli ... affaritaliani.it

Una soglia tra dentro e fuori: a Brescia la Porta della Speranza firmata BoeriA pochi metri di distanza, tra la casa circondariale Nerio Fischione e Piazzale Arnaldo, prende forma la Porta della Speranza. Il progetto lavora sulla relazione tra dentro e fuori, mettendo in circol ... living.corriere.it

26 maggio 1972, New York – MoMa. Va in scena la mostra dal titolo “Italy, the new domestic landscape” e tutto non sarà più come prima. Guarda la nuova puntata di #Modernissimo – Conversazioni di design con Paolo Stella e Stefano Boeri | ora disponibile s - facebook.com facebook