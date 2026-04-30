Il contesto attuale

Nel mondo di oggi, come in passato, si possono trovare diverse situazioni problematiche che si presentano con diversa intensità in molte parti del pianeta. Questi problemi, di varia natura, continuano a essere diffusi ovunque, anche se con una frequenza leggermente inferiore rispetto al passato. La presenza di queste situazioni negative riguarda diversi ambiti e coinvolge diverse comunità, senza distinzioni geografiche precise.

Come è sempre stato, forse con minor frequenza, allo stato coesistono situazioni negative di ogni genere, distribuite, con diversa intensità, dappertutto nel mondo. Dai diversi comportamenti delle varie componenti della popolazione mondiale, sembrerebbe che essa preferisca di essere messa a conoscenza per lo più di argomenti leggeri, probabilmente nel tentativo di allontanare il clima cupo che ormai da (troppo) tempo la sta opprimendo. Non sembri per tale atteggiamento che essa adotti i comportamento propri degli struzzi che, in situazioni di paura, nascondono la testa sotto la sabbia. Forse la risposta a tale atteggiamento va presa dallo “specchio” che ritrae, ex adverso, la situazione accennata.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Il gioco al massacro di Trump | Alessandro Volpi

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