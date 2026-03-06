Il testo e il contesto La scelta garantista di votare No

In Italia, il testo e il contesto sono al centro del dibattito sulla giustizia, con chi ha scelto di votare No come risposta alla proposta di riforma. La discussione coinvolge diversi attori, tra politici e cittadini, che si confrontano sulle implicazioni di modifiche legislative e sulla tutela dei diritti fondamentali. La questione resta aperta e suscita opinioni contrastanti tra le parti coinvolte.

Referendum giustizia La spaccatura tra pm e giudici non realizza la terzietà, la Costituzione viene toccata per altri obiettivi. Che hanno molto a che vedere con il disegno autoritario della destra Referendum giustizia La spaccatura tra pm e giudici non realizza la terzietà, la Costituzione viene toccata per altri obiettivi. Che hanno molto a che vedere con il disegno autoritario della destra La bussola da seguire quando si tratta di orientarsi in materia di giustizia, soprattutto in un paese come il nostro dove molti diritti sono scolpiti nella Costituzione e lì restano inattuati e dove a furia di strette autoritarie rischiamo l'asfissia per la «sicurezza», l'unica bussola utile per fare scelte giuste resta quella delle garanzie.