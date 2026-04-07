Scontro tra Coldiretti e il Consorzio di Bonifica Sannio-Alifano

Il Consorzio di Bonifica Sannio-Alifano si trova al centro di una disputa politica, secondo quanto affermato da Coldiretti. L'organizzazione ha sollevato accuse nei confronti del consorzio, evidenziando una situazione di tensione tra le parti coinvolte. La polemica riguarda questioni legate alla gestione e alle decisioni del consorzio, che sono state contestate pubblicamente da Coldiretti. La vicenda ha attirato l’attenzione di diversi osservatori locali e regionali.

Una situazione diventata esplosiva dopo le critiche per una gestione discutibile, che ha provocato un disavanzo nel bilancio: "Siamo ancora in attesa di una risposta nelle sedi istituzionali dal presidente Della Rocca" “Il Consorzio di Bonifica Sannio-Alifano è nuovamente al centro di una tempesta politica”, a denunciarlo è Coldiretti. Dopo il fallito tentativo di approvare gli aumenti dei ruoli nel corso dell'ultima riunione dell'esecutivo, per mancanza del numero legale, il presidente Franco Della Rocca ha convocato il Consiglio dei Delegati per questa sera (7 aprile) alle 19, nella speranza di ottenere l'approvazione tanto attesa. 🔗 Leggi su Casertanews.it Idrovore tricolori: l'appello alla pace del Consorzio di Bonifica Sannio AlifanoAnche la l’Anbi Campania partecipa all’iniziativa di Anbi nazionale sulle Idrovore Tricolori. Terracina, come cambia l'irrigazione. Ecco il progetto del Consorzio di BonificaPresentato a Terracina dal Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest un progetto innovativo relativo alla sostituzione delle condotte irrigue primarie... Si parla di: Livello fiumi, Adige osservato speciale e in Veneto si parla già di allarme idrico. Portata -30% a Trento, in pianura sotto la soglia critica per risalita cuneo salino. Consorzio Sannio Alifano, scontro su aumenti e sfiducia: bufera su Consiglio convocato da Della RoccaCaserta - Il Consorzio di Bonifica Sannio Alifano torna al centro di un duro confronto politico-amministrativo, mentre si avvicina la riunione del consiglio ... pupia.tv La bonifica si presenta ai consorziati: un momento di dialogo e approfondimento sul territorioIl Consorzio di bonifica Terre dei Gonzaga in destra Po organizza un incontro pubblico dal titolo La bonifica si presenta ai consorziati, in programma ... vocedimantova.it