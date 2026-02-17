Terracina come cambia l' irrigazione Ecco il progetto del Consorzio di Bonifica

Il Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest ha annunciato a Terracina un nuovo progetto per migliorare l’irrigazione. La causa è la necessità di aggiornare le condotte primarie nel settore Nespola, che da tempo mostrano segni di usura e inefficienza. L’intervento prevede l’installazione di tubature più moderne per garantire un flusso d’acqua più rapido e affidabile. Un dettaglio concreto è la sostituzione di circa 10 chilometri di condotte, che dovrebbe ridurre le perdite e risparmiare risorse idriche.

Presentato a Terracina dal Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest un progetto innovativo relativo alla sostituzione delle condotte irrigue primarie del settore Nespola. La riunione é stata promossa dal Consorzio di Bonifica con le aziende agricole operanti nel comprensorio irriguo Nespola, che hanno partecipato numerose a conferma dell’interesse verso gli interventi programmati e dell’attenzione del territorio alle prospettive di ammodernamento della rete. Il progetto è stato finanziato dal Ministero per le Politiche Agricole, a conferma della rilevanza strategica dell’intervento per il territorio.🔗 Leggi su Latinatoday.it Consorzio bonifica Piena dei fiumi Ecco come funziona il sistema di difesa Il Consorzio di bonifica della Piena dei fiumi ha spiegato come funziona il sistema di difesa contro le alluvioni, dopo che le recenti piogge hanno messo sotto pressione le strutture di sicurezza. Maltempo e prevenzione, Cisl invita a promuovere il ruolo del consorzio di bonifica La Cisl chiede di rafforzare il ruolo del consorzio di bonifica dopo le recenti ondate di maltempo che hanno colpito diverse zone, causando danni alle campagne e alle abitazioni. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Azienda Speciale, si raffreddano gli animi: Ora si lavori nella stessa direzione; Cambio sulla panchina del Terracina: mister Scudieri rassegna le dimissioni; AZIENDA SPECIALE TERRACINA, L'EX ASSESSORE: IO FATTA FUORI PERCHÈ HO INTRODOTTO REGOLE; Taekwondo, ecco chi sono le giovani Fenici di Terracina che hanno illuminato il Grand Prix di Tirana. Terracina è ancora una volta tra i comuni RicicloniLa cittadina pontina ha raggiunto lo scorso anno il 72% di raccolta differenziata ottenendo il riconoscimento nell’edizione provinciale degli Ecoforum ... latinaoggi.eu PICCOLI RACCONTI DELLA SERA L'amore cambia anche l'inconscio Nessuno voleva dormire con me da piccola. Ero come un cavallo imbizzarrito. Quando eravamo in tanti a Terracina, toccava sempre a mia cugina dormire nel lettone con i miei nonni, oppu facebook