Il concertone del Primo Maggio da Ellen River al collettivo Ninco Nanco Tributo al cantautorato bolognese da Dalla a Cremonini

Dal 30 aprile al 3 maggio, l’area dell’invaso vicino al Ponte di Tiberio ospita il Marecchia Dream Fest, un evento che vede il concerto del Primo Maggio con esibizioni da Ellen River a Ninco Nanco. La serata tributa il cantautorato bolognese, con brani di Dalla e Cremonini. L’evento si inserisce in un calendario di quattro giorni che anima la città, con diverse iniziative e performance musicali.

Da giovedì 30 aprile a domenica 3 maggio, l'area dell'invaso presso il Ponte di Tiberio torna a essere il cuore pulsante della città con il Marecchia Dream Fest. Quattro giornate di primavera, dalle 18 alle 22, all'insegna di musica, incontri, socialità, stand gourmet e giochi per tutta la.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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