Lea Gavino è l’attrice che interpreta Consuelo Favia nella fiction “Guerrieri – La regola dell’equilibrio”. La serie vede tra i protagonisti Guido Guerrieri, interpretato da Alessandro Gassmann, e la sua giovane assistente, che lavora nello studio legale del personaggio principale. La narrazione si concentra sulle vicende di questa giovane avvocato alle prime armi.

Tra i personaggi della fiction Guerrieri – La regola dell’equilibrio c’è Lea Gavino, che interpreta Consuelo Favia, una giovane praticante avvocato nello studio di Guido Guerrieri ( Alessandro Gassmann ). Scopriamo di più sul suo personaggio e sulla carriera dell’attrice. Consuelo Favia: una giovane praticante avvocato . Conosciamo ancora poco del personaggio di Consuelo Favia in Guerrieri – La regola dell’equilibrio, ma possiamo già intuire che questa giovane praticante avvocato nello studio di Guido Guerrieri conquisterà il pubblico di Rai 1. È un personaggio frizzante: carattere deciso, battuta sempre pronta, notevole capacità di analisi e intuizione, e ottima dispensatrice di consigli – anche se non sempre ben accettati, come quelli che offre al suo dominus Guido ( Alessandro Gassmann ). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Lea Gavino, l’attrice di “Guerrieri – La regola dell’equilibrio”?

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