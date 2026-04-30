Il Comune acquista ex sportello Mps Servirà per ampliare la farmacia

Il Comune ha acquistato l’edificio che ospitava lo sportello di Banca Monte dei Paschi di Siena in piazza Garibaldi a Sinalunga. L’immobile si trova nel cuore della zona centrale del paese e si prevede di utilizzarlo per ampliare la farmacia locale. La decisione è stata comunicata ufficialmente e l’intera operazione riguarda la trasformazione dell’immobile in un nuovo spazio per servizi alla cittadinanza.

Si prospetta una nuova vita per l’immobile che ospitava lo sportello di Banca Monte dei Paschi di Siena a Sinalunga, nella centrale piazza Garibaldi, luogo simbolo della parte alta del paese. Nel corso dell’ultimo Consiglio comunale è stata approvata la richiesta espressa dall’Istituto Maria Redditi, realtà che gestisce per conto del Comune di Sinalunga il servizio di Farmacia comunale, per l’acquisizione al patrimonio pubblico dell’immobile. L’obiettivo è quello di valorizzare il ruolo della Farmacia comunale, ampliando la rete dei servizi per i cittadini, e quindi dalla dispensazione dei farmaci all’erogazione di servizi ad alta valenza socio-sanitaria.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Comune acquista ex sportello Mps. Servirà per ampliare la farmacia Notizie correlate Sanità di prossimità, accordo tra Regione e Federfarma per ampliare i servizi in farmaciaL'obiettivo è offrire prestazioni sanitarie, diagnostiche e informative sul territorio, soprattutto nelle aree interne e montane Si rafforza il... La piscina comunale diventa sempre più inclusiva. Il Comune acquista due lettini per disabiliRafforzare i percorsi direzionali e le attrezzature di inclusione sociale per abbattere ogni ostacolo alla piena fruibilità della piscina comunale da... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Il Comune acquista ex sportello Mps. Servirà per ampliare la farmacia; Il Comune acquista l’ex cinema Apollo: ospiterà il Centro per l’Impiego; Fondi, polemica sull’acquisto dell’ex Cedis da parte del Comune: le due posizioni; La Provincia di Grosseto mette in vendita immobili sul territorio: pubblicati cinque avvisi pubblici. Il Comune acquista ex sportello Mps. Servirà per ampliare la farmaciaVia libera in Consiglio comunale all’operazione da 140mila euro con fondi dell’Istituto Maria Redditi. Nuova vita per la porzione di immobile in piazza Garibaldi. La soddisfazione del sindaco Zacchei. lanazione.it Il Comune acquista l’ex cinema Apollo: ospiterà il Centro per l’ImpiegoVia libera in Commissione patrimonio alla delibera per l’acquisizione dei locali. Operazione da 990mila euro finanziata dal Pnrr per mantenere gli uffici nel cuore della città e rivitalizzare il centr ... emmelle.it Arcidosso investe sul lavoro: il Comune acquista l’immobile del Centro per l’Impiego Una scelta strategica per garantire servizi, contenere i costi e rafforzare il presidio sul territorio Il Comune di Arcidosso compie un passo importante per il rafforzamento dei s - facebook.com facebook