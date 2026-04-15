La piscina comunale diventa sempre più inclusiva Il Comune acquista due lettini per disabili

Il Comune ha deciso di acquistare due lettini per disabili presso la piscina comunale, puntando a migliorare l’accessibilità e l’inclusione. L’intervento mira a facilitare la fruizione degli spazi a persone con disabilità, in particolare ai bambini, rafforzando le attrezzature e i percorsi direzionali dedicati. La scelta rientra in un progetto più ampio volto a eliminare barriere e rendere più accessibili gli impianti pubblici.

Rafforzare i percorsi direzionali e le attrezzature di inclusione sociale per abbattere ogni ostacolo alla piena fruibilità della piscina comunale da parte delle persone con disabilità, con particolare riguardo ai più piccoli. Con questo scopo, nei giorni scorsi gli assessori allo sport e al.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Avellino, la piscina comunale torna al Comune. Giordano: “Ora va difesa e valorizzata” Montagna senza barriere. La ‘Via de Pontremolo’ è sempre più inclusivaPONTREMOLI Compie un passo decisivo verso l’inclusione la ‘Via dei Monti’ o ‘de Pontremolo’, storico percorso di oltre 50 chilometri che collega... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Piscina, il gestore: Nuovi servizi per sostenere i costi. Ultimatum al Comune; Riqualificazione piscina. La delibera è da rifare; Secondigliano, lavori ok nuova vita per la piscina: Lo sport salva i giovani; Chivasso accoglie giovani atleti dall’Europa: il Comune sceglie Mc Donald’s per il catering. Piscina comunale a Pozzallo, FdI: Accolta la nostra propostaPasso decisivo verso il recupero di un'infrastruttura strategica per il territorio. Si sblocca lo stallo della piscina comunale di Pozzallo, ferma da anni, grazie all’iniziativa e alla costante ... lasicilia.it Piscina di Vernio, cercasi gestore: Scarsi risultati e problemi tecniciC’è tempo fino al 4 maggio per presentare la propria candidatura per gestire la piscina comunale di Vernio e l’avviso è sul sito del Comune. L’annuncio è del Comune di Vernio e apparso anche sulle nos ... lanazione.it Cerignola, operatore ecologico aggredito: Comune di costituirà parte civile - facebook.com facebook Il #Palio di #Pesaro sta per tornare! Il Comune ha pubblicato un avviso per coinvolgere associazioni e realtà del Terzo Settore nell’organizzazione Partecipa e contribuisci a rendere il Palio ancora più speciale, clicca qui per saperne di più: tinyurl.com/2tjavw8 x.com