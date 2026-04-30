Il colonnello Giuli invia gli ispettori alla Biennale

Il ministro della Cultura ha deciso di inviare ispettori alla Biennale di Venezia, continuando a portare avanti la sua campagna contro le influenze russe. Il colonnello Giuli ha incaricato funzionari di visitare l'evento artistico, mentre il governatore del Veneto ha espresso la speranza di una pausa nei confronti tra il ministro e un noto scrittore, che però non parteciperà alla visita ufficiale.

Alessandro Giuli nei panni di Leslie Nielsen. La guerra santa di Giuli a Pietrangelo Buttafuoco, presidente della Biennale e «colpevole» di aver riaperto il Padiglione russo alla prossima Esposizione d'arte, al via il 9 maggio, è infatti persa ancora prima di combatterla. Innanzitutto perché le varie pressioni di Giuli su Buttafuoco affinché si rimangiasse la decisione di riaprire il padiglione russo sono state rispedite al mittente senza troppi complimenti; in secondo luogo perché l’invio di ispettori, decisione di ieri, trasforma quella che era una polemica in una farsa che mette in serio imbarazzo il governo sulla scena internazionale.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Il colonnello Giuli invia gli ispettori alla Biennale Notizie correlate Biennale di Venezia, Giuli invia gli ispettori dopo il via libera al padiglione russoIl ministero della Cultura ha disposto l’invio di ispettori nella sede della Biennale di Venezia per verifiche e approfondimenti legati alla gestione... Leggi anche: Biennale di Venezia, il ministro Giuli invia gli ispettori alla Fondazione di Buttafuoco dopo il al padiglione della Russia