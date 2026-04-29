Biennale di Venezia Giuli invia gli ispettori dopo il via libera al padiglione russo

Dopo che il padiglione russo è stato approvato, il ministero della Cultura ha deciso di inviare degli ispettori alla sede della Biennale di Venezia. La visita riguarda la verifica delle condizioni e delle procedure seguite per l’allestimento dell’esposizione. La decisione è stata comunicata ufficialmente e fa seguito a una fase di valutazione preliminare. La Biennale continuerà a svolgersi come previsto, con le autorità che monitorano la situazione.

Il ministero della Cultura ha disposto l’invio di ispettori nella sede della Biennale di Venezia per verifiche e approfondimenti legati alla gestione dell’edizione 2026 e, in particolare, alle autorizzazioni concesse alla Russia in relazione all’organizzazione del proprio padiglione, da settimane al centro di polemiche nazionali e internazionali. Lo riporta l’ Adnkronos, spiegando che i funzionari del Mic dovrebbero acquisire nuovi documenti relativi alla riapertura dello spazio destinato alla Federazione. Già nelle scorse settimane la Biennale aveva inviato copia della corrispondenza intrattenuta con le autorità di Mosca al Mic, senza che fossero emerse irregolarità nel rispetto del regime sanzionatorio che vige nei confronti della Russia dopo l’aggressione all’Ucraina.🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Biennale di Venezia, Giuli invia gli ispettori dopo il via libera al padiglione russo Notizie correlate Leggi anche: Biennale di Venezia, il ministro Giuli invia gli ispettori alla Fondazione di Buttafuoco dopo il al padiglione della Russia Biennale di Venezia, il ministro Giuli non sarà all’inaugurazione dopo le polemiche sul padiglione russoIl ministro della Cultura Alessandro Giuli non andrà a Venezia né durante le giornate di pre-apertura dell’Esposizione d’Arte della Biennale di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Biennale di Venezia, Giuli non sarà a pre-apertura né a inaugurazione; La telenovela continua. Il Ministro Giuli diserterà l’inaugurazione della Biennale di Venezia; Il ministro della Cultura Alessandro Giuli non parteciperà alla cerimonia d'inaugurazione della Biennale di Venezia; Giuli non parteciperà all'inaugurazione della Biennale di Venezia. Biennale di Venezia, Giuli invia gli ispettori dopo il via libera al padiglione russoIl Mic ha disposto l’invio di ispettori alla Biennale per verifiche e approfondimenti legati al padiglione russo. lettera43.it Biennale di Venezia, Giuli invia gli ispettori alla Fondazione dopo il via libera al padiglione della Russia: si guarda ai bilanci, ipotesi commissariamentoGli 007 del ministero a caccia di documenti e bilanci nella sede della fondazione della Biennale, presieduta da Pietrangelo Buttafuoco. Sotto esame anche le carte dei padiglioni di Israele e Iran. Il ... roma.corriere.it Il ministero della Cultura ha inviato gli ispettori alla Biennale di Venezia: obiettivo, acquisire informazioni sulla riapertura del Padiglione russo alla prossima Esposizione d'arte, al via il 9 maggio. I funzionari stanno arrivando a Venezia. A quanto si apprende, - facebook.com facebook Biennale di Venezia, il ministro Giuli invia gli ispettori dopo il via libera del padiglione della Russia x.com