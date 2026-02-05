Donald Trump ha annunciato di aver avuto una lunga telefonata con Xi Jinping. I due hanno parlato di questioni commerciali e di conflitti esteri, in vista della visita di Trump a Pechino prevista per aprile. La conversazione si è tenuta su Truth, mentre si intensificano i contatti tra le potenze mondiali.

In un post su Truth, Donald Trump ha riferito di aver avuto nella giornata di ieri una “ lunga e approfondita telefonata ” con Xi Jinping, durante la quale sono stati affrontati temi che hanno spaziato da questioni commerciali a conflitti esteri, preparando il terreno per la visita di Trump a Pechino prevista per aprile. Secondo quanto dichiarato dal leader Usa, il colloquio ha toccato la guerra tra Russia e Ucraina, la situazione in Iran e la questione taiwanese. Il ministero degli Esteri cinese ha confermato che Taiwan è stata menzionata ed è stata definita da Xi come la “questione più importante nelle relazioni Cina-Stati Uniti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Usa, Cina e Russia: cosa si sono detti Trump, Xi Jinping e Putin

Approfondimenti su Usa Cina Russia

Di cosa si sono parlati Putin e Trump durante la loro telefonata? Secondo quanto dichiarato da Donald Trump, il colloquio è stato definito «produttivo».

Firenze si prepara a vivere il 153esimo Carnevale di Viareggio, che partirà ufficialmente domenica 1° febbraio alle 15.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Usa e Cina più vicine dopo incontro Trump – Xi Jinping

Ultime notizie su Usa Cina Russia

Argomenti discussi: GIALLO DI PERSIA: LA CINA SENZA IRAN; È scaduta l’intesa fra Usa e Russia: da oggi il mondo rischia l’anarchia nucleare; Iran, verso una guerra per procura tra America e Cina?; Trump: Ottima telefonata con Xi, sarò in Cina ad aprile. Putin propone a Pechino accordo sull’energia.

USA, Cina e Russia: cosa si sono detti Trump, Xi Jinping e PutinIn un post su Truth, Donald Trump ha riferito di aver avuto nella giornata di ieri una ... msn.com

È scaduta l’intesa fra Usa e Russia: da oggi il mondo rischia l’anarchia nucleareIl Trattato New Start limitava gli arsenali strategici delle due potenze. Trump: «Possiamo averne uno migliore». E progetta di includere la Cina. Mosca: ... avvenire.it

Il presidente #Usa #DonaldTrump andrà in #Cina in aprile x.com

Usa-Cina, Trump: "Eccellente telefonata con Xi, nostro rapporto molto buono" Lo scrive su Truth il presidente Usa: "Otterrò molti risultati positivi legati alla Repubblica popolare cinese!" facebook