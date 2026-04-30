Il centro commerciale si prepara a ospitare un evento speciale il 2 maggio, trasformando gli spazi in una passerella dedicata al film Il Diavolo veste Prada 2. La giornata prevede un'area dedicata alle foto ispirata alle atmosfere del film, offrendo ai visitatori l’opportunità di partecipare a una sessione di scatti in un ambiente tematizzato. L’iniziativa mira a celebrare l’uscita cinematografica con un'installazione dedicata ai fan.

Il Centro Commerciale Campania si trasforma in una passerella d’eccezione per celebrare l’arrivo nelle sale del film Il Diavolo veste Prada 2. In occasione dell’uscita cinematografica del 29 aprile, il 2 maggio Piazza Campania ospiterà un evento speciale dedicato agli appassionati di moda e intrattenimento. Dalle 16:00 alle 20:00, i visitatori potranno partecipare a una coinvolgente photo opportunity ispirata all’universo fashion del celebre film. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con UCI Cinemas Cinepolis Marcianise, offrirà al pubblico la possibilità di calarsi nei panni delle star di copertina, posando per uno scatto in perfetto stile “Runway”.🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Il Centro commerciale Campania diventa una “Runway”: il 2 maggio photo opportunity ispirata a “Il Diavolo veste Prada 2”

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