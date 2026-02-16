L’Europa vuole il suo missile ipersonico | testata un’arma da 7.400 km h di Hypersonica È la risposta all’Oreshnik russo

L’Europa ha portato avanti il suo progetto di missile ipersonico, dopo aver testato un’arma in Norvegia che raggiunge i 7.400 kmh. La prova, condotta dalla startup franco-tedesca Hypersonica, rappresenta una risposta alle capacità militari russe, in particolare al sistema Oreshnik. Durante il test, il missile ha volato in modo stabile e ha dimostrato di poter coprire grandi distanze in pochi minuti, segnalando un passo avanti nella corsa agli armamenti ipersonici.

Oslo, 16 febbraio 2026 – La difesa europea ha segnato una svolta storica nei cieli della Norvegia, dove la startup franco-tedesca Hypersonica ha completato con successo il primo test di volo di un missile ipersonico sviluppato interamente da privati. Il prototipo ha superato la barriera di Mach 6, raggiungendo velocità superiori ai 7.400 chilometri orari e coprendo una distanza di oltre 300 chilometri. Il test, condotto il 3 febbraio presso il sito di Andoya Space, rappresenta una pietra miliare tecnologica che mira a dotare l'Europa di una capacità di attacco sovrana entro il 2029, riducendo la storica dipendenza dalle forniture degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L’Europa vuole il suo missile ipersonico: testata un’arma da 7.400 km/h di Hypersonica. È la risposta all’Oreshnik russo "Ha aiutato Putin a costruire l'Oreshnik": la rivelazione sulla Cina e il missile ipersonico russo La Cina avrebbe fornito un supporto fondamentale alla Russia nella costruzione del missile ipersonico Oreshnik. Massiccio attacco russo su Kiev. Mosca: "Usato il missile ipersonico Oreshnik" Nella recente escalation tra Ucraina e Russia, Mosca ha annunciato l'impiego del missile ipersonico Oreshnik in un attacco su Kiev. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: L’Unione europea che vuole tornare a essere competitiva; L'UE si smarca dai dazi di Trump: accordo storico con l'India; L’Europa accelera ad Alden Biesen: Mercato Unico integrato entro il 2027 e nuove regole Antitrust - Antitrust, Von der Leyen: Ad aprile le linee guida sulle fusioni per creare campioni UE; L’Europa vuole il Mercato Unico, ma non fino in fondo. Euro, la Svezia ci ripensa. Dopo l’adesione alla Nato Stoccolma apre alla moneta unicaSecondo un report della Swedish Free Enterprise Foundation i benefici dell’adesione all’euro superano i rischi. La ministra delle finanze promette una commissione ad hoc dopo le elezioni di settembre ... milanofinanza.it L’Unione europea che vuole tornare a essere competitivaLa questione è al centro di un vertice informale in corso in Belgio - L’economista André Sapir: C’è un problema di investimenti, ci vuole un federalismo dei capitali ... rsi.ch Da Bratislava, Rubio ha detto che Washington vuole alleati più forti in Europa che si assumano maggiori responsabilità. La Slovacchia è la prima tappa del suo tour di due Paesi in Europa centrale, che prevede anche una visita in Ungheria #EuropeNews - facebook.com facebook Oggi l’unica cosa che conta é chi vuole un’Europa forte e unita e chi ci vuole sottomessi ai nuovi imperi. Noi stiamo da una parte chiara: Europa federale, armata, a sostegno all’Ucraina, che sviluppi un piano strategico su nucleare e tecnologia. Destra e sinistr x.com