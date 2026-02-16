L’Europa vuole il suo missile ipersonico | testata un’arma da 7.400 km h di Hypersonica È la risposta all’Oreshnik russo

L’Europa ha portato avanti il suo progetto di missile ipersonico, dopo aver testato un’arma in Norvegia che raggiunge i 7.400 kmh. La prova, condotta dalla startup franco-tedesca Hypersonica, rappresenta una risposta alle capacità militari russe, in particolare al sistema Oreshnik. Durante il test, il missile ha volato in modo stabile e ha dimostrato di poter coprire grandi distanze in pochi minuti, segnalando un passo avanti nella corsa agli armamenti ipersonici.

Oslo, 16 febbraio 2026 – La difesa europea ha segnato una svolta storica nei cieli della Norvegia, dove la startup franco-tedesca Hypersonica ha completato con successo il primo test di volo di un missile ipersonico sviluppato interamente da privati. Il prototipo ha superato la barriera di Mach 6, raggiungendo velocità superiori ai 7.400 chilometri orari e coprendo una distanza di oltre 300 chilometri. Il test, condotto il 3 febbraio presso il sito di Andoya Space, rappresenta una pietra miliare tecnologica che mira a dotare l'Europa di una capacità di attacco sovrana entro il 2029, riducendo la storica dipendenza dalle forniture degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

