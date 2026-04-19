Un nuovo missile chiamato Bow IV, in grado di raggiungere velocità di Mach 10, sta entrando nella fase di produzione di massa. Questo sistema di difesa, sviluppato per contrastare i vettori della Repubblica Popolare Cinese, rappresenta un passo avanti nelle capacità di intercettazione. La produzione accelera a Taipei, con l’obiettivo di rafforzare le difese aeree dell’isola. La notizia arriva mentre le tensioni tra le due parti continuano a salire.

Taipei accelera la produzione di massa del sistema Bow IV, un intercettore ad altissima velocità capace di colpire bersagli a Mach 10, per blindare le proprie difese contro i nuovi vettori della Popolare Cinese. La strategia difensiva dell’isola si sta evolvendo con l’impiego di tecnologie di distruzione cinetica e una copertura multilivello che punta a colmare il divario tecnologico con le minacce ipersoniche emergenti. Il piano di potenziamento militare di Taiwan prevede l’acquisizione di un totale di 122 lanciatori missilistici. Secondo la pianificazione ufficiale, il primo lotto di 46 unità sarà consegnato nel corso del 2026, mentre le restanti 76 unità saranno messe in servizio durante il 2027.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Taiwan: scudo ipersonico a Mach 10, arriva il nuovo missile Bow IV

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