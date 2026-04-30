Il censimento Istat | Bari e la Puglia perdono abitanti Cala la natalità cresce l' aspettativa di vita

Nel censimento Istat del 2024 si nota un leggero calo della popolazione a Bari, che si attesta a circa 315 mila abitanti rispetto all’anno precedente. La Puglia registra una diminuzione complessiva della popolazione, con una riduzione della natalità e un aumento dell’aspettativa di vita. Questi dati riflettono un trend di diminuzione numerica delle persone residenti nella regione e nella città capoluogo.

La popolazione della città di Bari nel 2024 è calata leggermente rispetto all'anno precedente, attestandosi su un valore di 315.831 abitanti rispetto ai 316.226 del 2023. E' uno dei dati salienti del Censimento permanente dell'Istat, i cui risultati sono stati pubblicati in questi giorni.La.🔗 Leggi su Baritoday.it

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