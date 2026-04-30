Oggi si parla di tensioni tra il Quirinale e alcune personalità politiche, con particolare attenzione alle polemiche legate alla figura di un’ex parlamentare e all’intervento di un’ex presidente della Rai nel dibattito pubblico. Durante la trasmissione di Rete 4, è stato annunciato un collegamento con l’eurodeputata del Partito Democratico, suscitando commenti sui rapporti tra le istituzioni e alcuni protagonisti della scena politica italiana.

«L’oracolo è tornato», hanno sussurrato a Mediaset vedendo che nella scaletta del programma di Rete 4 Realpolitik c’era un collegamento con l’ex presidente della Rai, e ora eurodeputata del Partito democratico, Lucia Annunziata. Ai tempi di Viale Mazzini, la giornalista cresciuta nella redazione de il manifesto si era guadagnata tra i corridoi del settimo piano un soprannome curioso sulle sue presunte doti “divinatorie”, diciamo così, anche se forse lei non se n’è mai accorta. Fatto sta che il conduttore Tommaso Labate ha fatto parlare a lungo “donna Lucia”, sull’universo mondo, permettendole di lanciare un duro affondo sul caso che riguarda la grazia a Nicole Minetti.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Il caso Minetti e le ruggini nella macchina del Quirinale: le pillole del giorno

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