Oggi si parla di tensioni tra esponenti politici riguardo alla candidatura di Federico Freni per la presidenza della Consob. Antonio Tajani avrebbe espresso opposizione alla nomina, mentre il nome di Freni viene valutato come possibile soluzione per il seggio da riassegnare. La discussione riguarda principalmente le modalità di assegnazione e le eventuali conseguenze politiche di questa scelta. La situazione rimane in evoluzione, con diversi attori coinvolti nel dibattito.

Antonio Tajani si mette di traverso, quando c’è il nome di Federico Freni per la presidenza della Consob. Perché mai? Le voci romane evocano un legame tra Freni e Gianni Letta, bypassando Tajani: tutta colpa della passione di Freni per il bel canto, che lo ha spinto a frequentare l’ Opera e i teatri, condividendo così con Letta serate e incontri fuori dai riflettori. Ma per Forza Italia, a Roma, c’è anche un altro problema: Freni è stato eletto nella Capitale, in un collegio uninominale, quello di Monte Mario, Aurelia e dintorni, e se diventasse numero uno della Consob toccherebbe tornare a votare, visto che la carica è incompatibile con quella di membro del parlamento.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Le frenate su Freni per il seggio da riassegnare: le pillole del giorno

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