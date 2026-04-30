Il caso della giornalista ucraina della CNN che ruba il vino dopo l’attentato a Trump? È un falso

Sta circolando uno screenshot che mostra un articolo, attribuito al quotidiano britannico Mirror, in cui si sostiene che una giornalista ucraina della CNN sia stata sorpresa a rubare una bottiglia di vino dopo un attentato contro l'ex presidente degli Stati Uniti. Tuttavia, questa affermazione si è rivelata falsa, poiché non ci sono prove che collegano la giornalista a tale episodio. La notizia è stata smentita da fonti ufficiali e non trovano riscontri nei report verificati.

Circola uno screenshot di un articolo, attribuito al quotidiano britannico Mirror, secondo il quale la CNN avrebbe presentato scuse ufficiali per il comportamento di una sua giornalista ucraina, identificata come Olesya Bezruchko, identificata come la donna bionda che ha sottratto delle bottiglie di vino durante l’evacuazione seguita all’attentato contro Donald Trump. Si tratta di una notizia falsa e del tutto inventata. Per chi ha fretta. La testata britannica non ha mai pubblicato la notizia delle presunte scuse della CNN.. La CNN non ha mai rilasciato dichiarazioni e scuse per una sua presunta corrispondente ucraina.. Lo screenshot cita il giornalista Callum Hoare, che però lavora per l’ Express e ha scritto un articolo reale sulla vicenda senza mai menzionare nazionalità ucraine o scuse della CNN.🔗 Leggi su Open.online

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