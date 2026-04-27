Durante un evento a Washington, il presidente degli Stati Uniti ha interrotto una giornalista della CBS mentre le leggeva il manifesto del presunto autore di un attentato fallito durante una cena dei media. In quel momento, Trump ha rivolto alla giornalista un commento offensivo, dicendole di vergognarsi, e ha negato di essere un pedofilo. Il video dell’episodio ha fatto rapidamente il giro dei social media.

Il presidente Usa Donald Trump si scaglia contro una giornalista della Cbs che gli aveva letto il manifesto del presunto assalitore, autore del fallito attentato alla cena dei media a Washington. Ospite del programma 60 Minutes, il tycoon si è scagliato contro la reporter Norah O’Donnell quando quest’ultima ha letto alcuni passi del manifesto dell’attentatore in cui dice di “non essere più disposto a permettere a un pedofilo, stupratore e traditore di macchiarmi le mani con i suoi crimini”. La reazione di Trump è stata furiosa: “Non sono né uno stupratore né un pedofilo, come invece sostiene il mio aggressore. Sei una persona orribile per aver letto queste parole, dovresti vergognarti”.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Trump insulta la giornalista dopo il fallito attentato: “Non sono un pedofilo, vergognati” | VIDEO

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