A Treviglio, alcuni atleti hanno richiesto lo svincolo dal loro contratto, risultando così esclusi dalla squadra. In passato, molti giovani sportivi erano legati a contratti pluriennali, mentre ora si trovano coinvolti in situazioni che sembrano più legate a piccoli ricatti. La vicenda mette in evidenza come le dinamiche contrattuali nello sport giovanile siano cambiate nel tempo.

Un tempo giovanissimi sportivi erano prigionieri del vincolo (pluriennale), oggi forse ostaggio di piccoli e fastidiosi ricatti. Accade nel calcio, succede pure nella pallavolo e in altre discipline di squadra. L’ultimo caso, che ha creato polemiche a Treviglio, dopo lo sfogo di alcuni genitori di atlete di una storica società di volley locale. "Purtroppo le nostre figlie sono state messe fuori squadra semplicemenre perché non hanno voluto vincolarsi per la prossima stagione". Entro lo scorso 31 marzo, infatti, come da consuetudine le giocatrici potevano mandare una comunicazione via pec con la richiesta di svincolarsi per la stagione successiva, senza dover specificare i motivi, che in questi casi possono essere logistici ma anche legati ad ambizioni personali.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il caso a Treviglio. Chiedono lo svincolo. Messe fuori squadra

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