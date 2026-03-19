In Parlamento si discute della richiesta degli studenti di avere un’aula dedicata alla preghiera durante il Ramadan. La questione riguarda l’uso di uno spazio nell’istituto Sassetti-Peruzzi, che è stato concesso per questa esigenza. Nessuna posizione ideologica viene espressa, ma si evidenzia che la richiesta proviene direttamente dai giovani. La discussione si concentra sulla possibilità di garantire un luogo di preghiera.

di Elettra Gullè Approda in Parlamento la vicenda dello spazio di preghiera per il Ramadan concesso dall’ istituto Sassetti-Peruzzi. Era stato proprio il nostro giornale, a fine febbraio, a dar voce al dirigente della scuola, Osvaldo Di Cuffa, il quale, per venire incontro ad una richiesta dei ragazzi di fede musulmana, aveva detto subito sì all’individuazione di un’aula, tra quelle libere in base all’organizzazione giornaliera, in cui far pregare i ragazzi. Per il Sassetti-Peruzzi, scuola multietnica e, da sempre, molto aperta e tollerante, la decisione era venuta naturale. Ma le polemiche da parte del centrodestra sono subito divampate. Ed... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Aule per il Ramadan. Il caso in Parlamento: "Nessuna ideologia. Lo chiedono i ragazzi"

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