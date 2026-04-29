Scoppia il caso Piao | tre presidenti di commissione chiedono lo stop immediato del piano assunzionale

Nella giornata di oggi si è verificata una richiesta ufficiale da parte di tre presidenti di commissioni consiliari di bloccare immediatamente il piano di assunzioni approvato dal Comune. La decisione è stata comunicata in seguito a una riunione tra i rappresentanti delle diverse forze politiche, che hanno espresso preoccupazioni riguardo alla procedura adottata. La vicenda ha attirato l'attenzione dell'intera amministrazione e delle opposizioni, creando scompiglio tra le fila dell'ente locale.

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