Iran lo spettro di Hormuz svuota il portafoglio degli italiani | bollette da +350 euro a famiglia e benzina alle stelle I settori più a rischio rincari

Due settimane dopo l’esplosione delle ostilità in Iran, le conseguenze si fanno sentire anche in Italia, dove molte famiglie affrontano aumenti di oltre 350 euro nelle bollette e prezzi della benzina alle stelle. I settori più colpiti dai rincari sono quelli legati all’energia e ai trasporti, mentre le tensioni nella regione influenzano direttamente il costo delle materie prime e delle forniture energetiche.

A due settimane dall’ esplosione delle ostilità in Iran, l’economia italiana inizia a presentare il conto. Se i mercati delle materie prime «fredde» come rame e nichel mostrano una tenuta solida, il comparto energetico è in piena ebollizione. Secondo l’ultima analisi della Cgia di Mestre, i rincari di petrolio (+45,8%) e gas (+62%) sono già più violenti di quelli registrati dopo l’invasione russa dell’Ucraina, trasformandosi in una tassa invisibile ma pesantissima per cittadini e imprese. La stangata sulle bollette. Le stime di Nomisma Energia parlano chiaro: ogni famiglia italiana si prepara a sborsare, in media, 350 euro in più all’anno per luce e gas. 🔗 Leggi su Open.online

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