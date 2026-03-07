Nella notte, un agente della Polizia penitenziaria è stato aggredito nel carcere di Taranto da un detenuto che lo ha colpito al volto con un bastone ricavato dalla gamba di un tavolo. Dopo aver aggredito l’agente, il detenuto ha anche appiccato un incendio nella sua cella. L’incidente ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine.

Un agente della Polizia penitenziaria è stato aggredito la notte scorsa nel carcere di Taranto da un detenuto che lo ha colpito al volto con un bastone ricavato dalla gamba di un tavolo. A denunciare l'episodio è l'Osapp. Il poliziotto ha riportato una doppia frattura allo zigomo e alla mascella e una ferita vicino all'occhio sinistro, suturata con tre punti. La prognosi è di 30 giorni. L'aggressione è avvenuto nel reparto Osservazione dove il detenuto, un uomo di origine barese già segnalato per gravi problematiche psichiatriche e comportamenti violenti, ha distrutto gli arredi della cella ricavando l'oggetto contundente. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Detenuto aggredisce agente a bastonate e poi appicca incendio nella cella

Detenuto appicca un incendio in cella a Montorio: sei agenti intossicatiSei agenti della polizia penitenziaria in servizio nel carcere di Montorio, a Verona, sono rimasti intossicati in seguito all'incendio appiccato da...

Appicca un incendio che devasta la cella: detenuto sotto processo per danneggiamentoUn rumeno di 39 anni è finito davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia per rispondere dell’accusa di aver aver appiccato un incendio in...

Contenuti e approfondimenti su Detenuto aggredisce.

Temi più discussi: Detenuto aggredisce un agente nel carcere di Torino; Detenuto barese aggredisce agente nel carcere di Taranto: pugno al volto dopo il rifiuto di rientrare in cella; Detenuto del carcere di Marassi aggredisce un agente durante la visita in infermeria; Un detenuto aggredisce a stampellate e calci due agenti del carcere di Torino.

Detenuto aggredisce agente a bastonate e poi appicca incendio nella cellaUn agente della Polizia penitenziaria è stato aggredito la notte scorsa nel carcere di Taranto da un detenuto che lo ha colpito al volto con ... msn.com

Carceri, detenuto morde un agente durante un'udienza a Pavia: denuncia del SappeDurante un'udienza, un detenuto ha aggredito il personale di scorta. Nel tentativo di riportare la situazione sotto controllo e garantire la sicurezza dei presenti, un agente è stato colpito e morso ... tg24.sky.it

Ancora violenza nel carcere a Fuorni, agente ferito "Detenuto con problemi psichiatrici si autolesiona e aggredisce la polizia penitenziaria con una lametta" Approfondisci la notizia sul nostro sito! #carcere #eseiprotagonista #ferito #personale #agente - facebook.com facebook

Carcere di Melfi, detenuto aggredisce agente di polizia penitenziaria: 7 giorni di prognosi per il poliziotto x.com